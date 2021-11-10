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13:13 10.11.2021

В Киево-Могилянской бизнес-школе состоялся выпуск участников программы стратегического лидерства в секторе безопасности и обороны

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В Киево-Могилянской бизнес-школе состоялся выпуск участников программы стратегического лидерства в секторе безопасности и обороны

В Киево-Могилянской бизнес-школе состоялся выпуск участников программы стратегического лидерства в секторе безопасности и обороны.

"Убежден, что системное мышление, целостное понимание стратегии и значительный лидерский потенциал руководителей всех уровней будут способствовать наращиванию обороноспособности нашего государства, а высокий уровень подготовки, незаурядные способности управления обеспечат качественные изменения в секторе безопасности и обороны и помогут преодолевать вызовы, угрозы, которым каждый день противостоит Украина из-за агрессивной российской политики", - говорится в приветствии президента Украины Владимира Зеленского выпускникам и преподавательскому коллективу Киево-Могилянской бизнес-школы.

Глава государства выразил уверенность в том, что выпускники программы применят полученные знания для обеспечения национальной безопасности государства.

"Думаю, вы все осознаете, что главный враг сидит сегодня в Москве, и не имеет значение, это будет Путин или кто-то другой. Их задание достаточно простое - это уничтожение нашего государства. И мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы этого не произошло", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на церемонии выпуска в Киеве в среду.

Заместитель главы миссии в посольстве Великобритании в Украине Николас Харрокс отметил, что новая природа вооруженной борьбы и потребность в комплексных институциях, как в национальной, так и в международной сферах, требуют национальной согласованности в области безопасности как внутренней, так и с международными партнерами.

"Это также требует новых подходов к национальным политикам, стратегиям и доктринам. Надеюсь, что этот курс вооружил вас знаниями и инструментами, которые позволят вам это успешно реализовать", - добавил Харрокс.

Атташе по вопросам обороны посольства Канады в Украине Роб Фостер подчеркнул, что целью Канады и Великобритании является построить партнерства и сети единомышленников, у которых есть одна цель - сильная и устойчивая система безопасности и обороны для Украины.

"Как международные сторонники мы можем поделиться с вами нашими мыслями о том, как наши страны решили бы проблемы, но в реальности вы должны применить евроатлантические и западные принципы лучшим образом, который подходит Украине", - сказал Фостер.

Теги: #школа #могилянка #бизнес
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