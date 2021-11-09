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16:27 09.11.2021

Франция и Германия ответили на предложения РФ и хотят как можно быстрее организовать встречу глав МИД стран Нормандского формата - МИД Франции

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Франция и Германия ответили на предложения РФ и хотят как можно быстрее организовать встречу глав МИД стран Нормандского формата - МИД Франции

В министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции опровергли слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что 11 ноября провести министерскую встречу в Нормандском формате невозможно, поскольку на предложения России по итоговому документу встречи нет никакой реакции.

"Это не так. Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался. Нашей целью остается как можно быстрее организовать министерскую встречу в Нормандском формате, чтобы преодолеть разногласия и дать новый политический импульс переговорам", - сказала спикер министерства по делам Европы и иностранных дел Франции на брифинге во вторник, сообщило посольство Франции в Украине.

Теги: #нормандський_формат #франция #мид
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Интерфакс-Украина
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