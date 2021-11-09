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16:04 09.11.2021

Подготовленный Францией и Германией проект итогового документа к встрече глав МИД "нормандской четверки" не устраивает Москву - источник

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Подготовленный Францией и Германией проект итогового документа к встрече глав МИД "нормандской четверки" не устраивает Москву - источник

Российские предложения не учтены в подготовленном Францией и Германией проекте документа к встрече глав МИД "нормандской четверки", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"28 октября мы им направили наш проект итогового документа, они нам 5-го числа прислали свой проект, в котором наши предложения были вообще не учтены", - сказал собеседник агентства.

6 ноября Москва направила Берлину и Парижу письмо с комментариями и просьбой еще раз посмотреть на российский проект, на это письмо ответа пока не было, добавил он.

В связи с этим, о встрече в ближайшее время речи не идет - 11 ноября, как ранее сообщалось, принять в ней участие российскому министру не позволяет график. 12 ноября в Париже состоится международная конференция по Ливии, в которой, как ожидается, примет участие глава российского внешнеполитического ведомства, однако встреча в "нормандском формате" на ее полях также не планируется.

"Немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств. В этих условиях участие наше ни к чему не приведет", - сказал источник агентства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что Париж предлагал провести встречу глав МИД "нормандской" четвёрки 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась, так как не получила от Франции и Германии реакции по содержательному наполнению, а также из-за несовпадения графиков.

В МИД Франции во вторник сообщили, что Берлин и Париж ответили на предложения Москвы по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата", и рассчитывают организовать эту встречу как можно скорее.

Теги: #нормандский_формат #рф #мид
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