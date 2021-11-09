Участие Верещук в ТКГ пока будет носить ознакомительный характер - Арестович

Участие новоназначенного вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу пока будет носить ознакомительный характер, сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственного участия в консультациях ТКГ, поскольку ей, как профильному вице-премьер–министру, сперва нужно ознакомиться с ситуацией. Ситуация там непростая. Некоторое время уйдет на понимание специфики и логики переговоров", - рассказал Арестович в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что последняя кадровая ротация в ТКГ (указ президента от 5 ноября) была связана с назначением главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина на пост временно исполняющего обязанности первого заместителя главы Украинской делегации вместо Алексея Резникова.

По словам Арестовича, уже завтра, 10 ноября, Костин примет участие в работе ТКГ на уровне глав делегаций, тем самым, заменит главу украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию в Германии после перенесенной на сердце в конце июня операции.

При этом, Костин параллельно продолжит представлять интересы Украины в политической подгруппе ТКГ.

Все остальные и ранее назначенные представители Украины в других рабочих подгруппах ТКГ продолжат выполнять свои обязанности. Соответственно, в гуманитарной подгруппе – Галина Третьякова, в социально-экономической – Виктория Страхова, в подгруппе по безопасности – Александр Полищук (заместитель министра обороны).

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" проголосовали 260 народных депутатов.

Позднее она заявила, что присоединится к переговорам в ТКГ.

8 ноября в эфире телеканала "Дом" Верещук рассказала, что хочет увидеть работу Трехсторонней контактной группы изнутри. Кроме того, она считает, что переговоры необходимо сконцентрировать на гуманитарных и социальных вопросах.

"Я услышала от президента задачи, которые он ставит передо мной, как членом ТКГ. Конечно – это люди, забота о них, гуманитарная составляющая … Как министр реинтеграции, я должна думать о тех людях, которые там – на временно оккупированных территориях и на линии соприкосновения - сейчас страдают и они хотят, чтобы мы им помогли. И если в министерстве и в ТКГ мы найдем те слова и шаги, которые помогут людям, я буду считать, что моя задача выполнена", - заявила Верещук.

Очередное заседание ТКГ в онлайн-формате состоится 10 ноября. Среди тем переговоров: открытие КПВВ, подготовка к обмену удерживаемыми лицами, доступ международных гуманитарных организаций на неподконтрольную территорию и др.