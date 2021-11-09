Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-2 успешно приводнился в Мексиканском заливе

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2, отстыковавшийся накануне от Международной космической станцией (МКС), после автономного полета продолжительностью 8,5 часов во вторник по московскому времени совершил успешную посадку на море, сообщило NASA.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

На Землю вернулись представители трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли с собой результаты проведенных на станции научных исследований весом около 240,5 кг.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-2 будет извлечен его экипаж. Район приводнения охраняют патрульные катера Береговой охраны США.

Это был второй регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA.

Астронавты покинули МКС, не дождавшись своей смены - экипажа Crew Dragon-3.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX планируется не ранее 10 ноября в 21:30 по времени Восточного побережья США. Он будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Стыковка с МКС предполагается 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США.

В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт ESA немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Первоначально запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС планировалось осуществить еще 30 октября, однако он переносился в связи с неблагоприятными погодными условиями. Еще один перенос был вызван, как сообщило NASA, "небольшими медицинскими проблемами, не связанными с коронавирусной инфекцией, у одного из членов экипажа".

Crew Dragon является американским многоразовым пилотируемым космическим кораблем нового поколения, созданным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа.

Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.

В настоящее время на борту МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.