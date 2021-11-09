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02:03 09.11.2021

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

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Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

Госдеп США предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки Sodinokibi, которая "также известна как REvil", заявил в понедельник пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

"Госдеп предлагает награду размером до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, который играет ключевую роль в Sodinokibi", - говорится в заявлении Прайса.

Кроме того он объявил о вознаграждении размером до $5 млн за информацию, которая поможет в аресте или вынесению судебного приговора в отношении любого лица, "который тайно замышлял участвовать или попытаться участвовать" в имеющей отношение к Sodinokibi деятельности.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

Теги: #госдеп #сша #вознаграждение #хакеры
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