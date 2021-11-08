Разумков: Законных оснований забрать у меня мандат нардепа нет

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (внефракционный – ИФ) заявляет, что у "Слуги народа" нет законных оснований досрочно прекратить его депутатские полномочия.

"У них законных оснований … забрать мандат нет. Извините, за сленг, они пойдут по беспределу. Они не обращают внимания на закон…", - сказал Разумков вечером в понедельник в эфире телеканала "Украина-24".

Он подчеркнул, что мандатом народного депутата он обязан избирателям и именно они на следующих выборах будут определять, надо ли Разумкову быть в стенах Верховной Рады или нет.

Народный депутат подчеркнул, что намерен бороться за свой мандат, поскольку не хочет жить в государстве, "в котором господствуют несправедливость, неуважение к закону и отсутствие верховенства права".

Разумков также рассказал, что в Офисе президента проходят совещания, на которых обсуждают, как досрочно прекратить его депутатские полномочия.

"Вы знаете, я за последний месяц много удивляюсь тому, что происходит в стране. Но за последние дни я удивился еще больше. Когда, начиная с пятницы, в Офисе президента (об этом открыто говорят представители "Слуги народа", которые потом выходят, рассказывают своим коллегам) проходят совещания, посвященные вопросу, как забрать мандат у Разумкова", - рассказал народный депутат.