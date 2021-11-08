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20:37 08.11.2021

Парламентская ВСК планирует провести заседание по делу "вагнеровцев" на этой неделе - нардеп Безуглая

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Парламентская ВСК планирует провести заседание по делу "вагнеровцев" на этой неделе - нардеп Безуглая

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины планирует на текущей неделе провести очередное заседание для подготовки промежуточного отчёта касательно дела "вагнеровцев" и частично по Иловайской трагедии, сообщила ее председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Мы планируем провести заседание, ориентировочно, в четверг-пятницу, на котором обнародовать проект промежуточного отчёта. Он будет содержать основной блок - по частным военным компаниям, а также ту часть, которую мы уже успели обработать, по Иловайску", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером.

Теги: #вагнеровцы #рада #вск
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