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19:14 08.11.2021

Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования – горсовет

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Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования – горсовет

Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на данные и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгения Бойко.

"В целом у нас очень высокий уровень вакцинации работников сферы образования – 96%", – цитирует пресс-служб слова Бойко.

По его данным, на выполнение постановления Кабмина о недопуске к работе невакцинированных сотрудников сферы просвещения, от работы отстранили около 2% из 16 тысяч персонала учреждений образования. По словам Евгения Бойко, преимущественно это сотрудники обслуживающего и технического персонала.

Еще 2% – это сотрудники, которые в данное время находятся на больничных или в отпусках.

Теги: #львов #вакцинация #школы
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