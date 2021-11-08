Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года.

"Документ устраняет противоречия между Конституцией и законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы", - сообщает Офис президента Украины.

Так, закон определяет полномочия Кабинета министров Украины о назначении на должность директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трое из которых определяет правительство, а остальные три лица – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

"В документе также определены принципы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия", - сказано в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, 19 октября парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №5459-1.

Этот документ меняет статус НАБУ и превращает его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (на сегодняшний день НАБУ является государственным правоохранительным органом). При этом требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Нацбюро.

Законопроект предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует никаких дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Законопроект также исключает норму, согласно которой НАБУ создает президент.

Согласно предлагаемым изменениям, работу НАБУ должен был координировать Кабмин в пределах и порядке, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть упразднены полностью или в отдельной части Кабинетом Министров. Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет Министров (в действующем законе – президент – ИФ).

"Кабинет Министров Украины исключительно при наличии оснований... принимает решение об увольнении директора Национального бюро с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина", - говорится в законопроекте.

Законопроект предусматривал также, что директором НАБУ может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в частности, за рубежом или в международных организациях не менее чем пять лет, владеет государственным языком и способен по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых троих членов комиссии предлагает Кабмин и еще троих - правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые за последние три года до истечения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Как отметила во время обсуждения предложений и поправок к законопроекту глава парламентского комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина (фракция "Слуга народа"), в конкурсной комиссии будут работать независимые эксперты, как и рекомендовала Венецианская комиссия.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Конституционный суд 28 августа 2020 признал неконституционным указ президента №218/2015 "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины", а 16 сентября 2020 КС признал неконституционными отдельные положения закона антикоррупционное бюро Украины.