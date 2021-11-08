Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Полиция проверила информацию о минировании Международного аэропорта "Харьков", поступившее на ее электронную почту утром 8 ноября.

"Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5000 квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.