События

14:53 08.11.2021

Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

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Из-за "минирования" харьковского аэропорта полиция эвакуировала 140 человек

Полиция проверила информацию о минировании Международного аэропорта "Харьков", поступившее на ее электронную почту утром 8 ноября.

"Полицейские эвакуировали 140 граждан и осмотрели около 5000 квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров близлежащей территории. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Теги: #минирование #харьков
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