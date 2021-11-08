ТРЦ Ocean Mall готовят к вводу в эксплуатацию в начале 2022 г.

ТРЦ Ocean Mall (Киев) готовят к вводу в эксплуатацию в начале 2022 года, открытие планируется во втором квартале того же года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.

Он уклонился от ответа на вопрос о новых ключевых арендаторах и решении конфликтного вопроса о гармонизации проекта ТРЦ с "Тарелкой", получившей статус "нововыявленный памятник".

"Очень активно строим и надеемся удивить всех новостями в ближайшее время после MAPIC (Международная выставка индустрии торговой недвижимости в Каннах, Франция, пройдет с 30 ноября по 2 декабря - ИФ), - сказал Черницкий.

ТРЦ Ocean Mall – торговый объект формата retail resort. Общая площадь - 300 тыс. кв. м, арендная - 110 тыс. кв. м, паркинг на 4 тыс. машиномест.

ЧАО "Мандарин Плаза", девелопер ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall и Ocean Mall (все – Киев), в 2020 году получило 18,7 млн грн чистого убытка против 51,1 млн чистой прибыли в предыдущем году.

ЧАО "Мандарин Плаза" (до 2011 года – ЗАО) создано в 2000 году. Занимается девелоперской деятельностью в сегменте строительства и эксплуатации торгово-офисных центров. Реализует, в частности, услуги по сдаче в аренду торгово-офисных помещений в БЦ "Мандарин Плаза" и "Парус".

Согласно данным НКЦБФР, единственным акционером и конечным бенефициаром предприятия является Вагиф Алиев.

Уставный капитал ЧАО "Мандарин Плаза" составляет 15,8 млн грн.