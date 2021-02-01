Экономика

18:45 01.02.2021

Открытие второй IKEA в Украине ожидается в сентябре в Ocean Mall - девелопер

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Открытие второй IKEA в Украине ожидается в сентябре в Ocean Mall - девелопер

Второй магазин шведской компании IKEA в Украине планируется открыть ориентировочно через полгода после первого – в сентябре этого года в достраиваемом сегодня столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Ocean Mall около метро "Лыбедская", сообщил девелопер Вагиф Алиев.

Комментируя журналистам в понедельник открытие первого магазина IKEA в другом его объекте – ТРЦ Blockbuster Mall, девелопер также подтвердил планы создания в ближайшее время к 2022 году сети крупных торговых центров площадью до 40 тыс. кв. м, в части из которых будут размещены другие магазины IKEA.

Как сообщалось, IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в ТРЦ Blockbuster Mall по просп.Степана Бандеры, 36 в Киеве. Первоначально предполагалось, что первый магазин может быть открыт в Ocean Mall, однако эти планы были нарушены из-за переноса запуска ТРЦ.

В открывшемся магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат.

Ранее, в мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре-2020 открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и др. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".

Теги: #недвижимость #трц #ocean_mall #ikea
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