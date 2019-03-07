IKEA обновила план выхода в Украину в связи с задержкой строительства ТРЦ Ocean Mall

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок, в связи с задержкой строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Mall в Киеве, в частности, компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - говорится в официальном ответе компании на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В нем отмечается, что более подробная информация относительно выхода IKEA в Украину "будет обнародована, как только она станет доступной".

Как сообщалось, в сентябре 2018 года компания IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall.

Площадь первого магазина IKEA в данном ТРЦ должна составить около 6 тыс. кв. м, ассортимент будет включать мебель и аксессуары, сообщил осенью-2018 в интервью агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор компании "IKEA Юго-Восточная Европа" Стефан Вановербеке.

Общая площадь проекта ТРЦ Ocean Mall составляет 300 тыс. кв. м, торговая – 100 тыс. кв. м. Частью проекта станет здание с "летающей тарелкой" на Лыбедской площади.

Девелопером ТРЦ Ocean Mall является ЧАО "Мандарин Плаза" (Киев), генподрядчиком – строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев), подрядчиками - "Альтис", "Основа" и "Евроинтербуд".

Развитием сети в Украине будет заниматься "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.