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11:59 08.11.2021

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в октябре составил 83,8% от докарантинного

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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в октябре составил 83,8% от докарантинного

В воздушном пространстве Украины в октябре 2021 года выполнено 25,09 тыс. полетов, что составляет 83,8% объема полетов за аналогичный месяц докризисного 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух") в понедельник.

По его данным, украинские авиакомпании в октябре-2021 выполнили 8 569 полетов (на 12,6% меньше к октябрю-2019), иностранные - 16 521 полет (-18%).

Структура полетов по типам в октябре: внутренние полеты - 3116 рейсов (+16,2%), международные - 12,66 тыс. рейсов (-12,4%), транзитные - 9314 рейсов (-27,3%).

"Увеличение трафика в небе над Украиной сейчас наблюдается преимущественно за счет роста количества полетов в Симферопольском районе полетной информации, где с июня 2021 года Министерство инфраструктуры Украины ввело экономически обоснованную ставку за аэронавигационное обслуживание, и благодаря проактивной работе с авиакомпаниями относительно потенциала воздушного пространства Украины", - цитирует пресс-служба главу "Украэроруха" Андрея Ярмака.

В то же время он отмечает, что отрасль уже вошла в завершающую фазу туристического сезона, следствием чего станет традиционное снижение динамики полетов в период зимней навигации.

В то же время, по данным "Украэроруха", ряд авиакомпаний уже сообщил о продолжении чартерных программ в экзотические страны, а также заявили об открытии новых направлений, что дает основания рассчитывать, что текущий авиасезон страна пройдет по оптимистическому сценарию.

Теги: #авиатранспорт
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