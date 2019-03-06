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02:02 06.03.2019

Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

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Чечеткин: наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты

УКРАИНА-ГСЧС-АВИАТРАНСПОРТ

 

 

 

Киев. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в рамках своего рабочего визита в США на выставку вертолетов HAI HELI EXPO 2019 Atlanta, подписали Меморандум об улучшении конфигурации вертолетов H-145.

"Вместе с нашими французскими партнерами из компании Airbus Helicopters подписали Меморандум об улучшении конфигурации вертолетов H-145" – написал Н. Чечеткин на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По словам главы ГСЧС новая техника станет еще лучше, современней и мощнее.

"Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, позволят вовремя оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции, мониторинг территорий в противопожарных целях и задачи по аэромедицинской эвакуации…. Система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии, а наши спасатели одними из первых в мире будут использовать передовые вертолеты" – подытожил Н. Чечеткин.

Теги: #гсчс #украина #авиатранспорт
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