Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа авиатранспортом

Государственная авиационная служба Украины обнародовала на своем сайте вступившие в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

Документ, в частности, не содержит нормы об обязательном бесплатном провозе багажа определенного веса (ранее 15 кг).

Согласно новой редакции правил, информация о максимальном количестве и веса багажа, принимающейся авиаперевозчиком к транспортировке без оплаты, указывается в правилах авиаперевозчика и договоре перевозки, предоставляемой пассажиру.

Госавиаслужба также узаконила в новой редакции правил взимание платы за регистрацию в аэропорту.

"Регистрация в аэропорту осуществляется бесплатно, если это предусмотрено правилами применения тарифа, по которому приобретен билет, а также если нельзя осуществить регистрацию с помощью сайта авиаперевозчика или с помощью киоска самообслуживания. В противном случае за осуществление регистрации в аэропорту авиаперевозчик может взимать дополнительную плату", - отмечается в тексте правил

Также изменились сроки окончания регистрации и посадки в само лет: теперь авиакомпании могут закрывать стойки регистрации не ранее 45 минут до вылета, а выходы на посадку - не ранее 15 минут до вылета (ранее 40 и 10 минут соответственно).

Госавиаслужба также убрала минимальную норму расстояния между креслами (ранее не менее 31 дюйма в бизнес и премиум-классе и не менее 29 дюймов в эконом-классе).

Ранее в Украине действовала редакция правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденная Мининфраструктуры в декабре 2012 года.