Умер народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

В возрасте 88 лет умер народный депутат восьми созывов (1990–2019 годы), исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 гг, многолетний директор шахты им. Засядько Ефим Звягильский.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Адвокат Татьяна Залькина написала в соцсети Фейсбук о смерти Звягильского. " Он был очень сильным. 5 дней назад, когда я узнала что он попал в реанимацию, ситуация была критическая. Но, он боролся. И уже казалось, что у него все получится. Но, нет", - сообщила она.

По информации СМИ, Звягильский умер после осложнений от коронавирусной болезни.

Звягильский – один из основателей и бывший член Партии регионов.