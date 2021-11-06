Полиция проверила информацию о минировании аэропорта "Борисполь": взрывоопасные предметы не обнаружены

Правоохранители в субботу, 6 ноября, провели проверку аэропорта "Борисполь" после сообщения о возможном минировании, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"6 ноября в дежурную часть отделения полиции № 1 (аэропорт Борисполь) Бориспольского РУП начальник смены оперативного центра аэропорта "Борисполь" сообщил о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов города Киева", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы, инспекторы патрульной полиции г. Борисполь, кинологическая служба Киевской области и служба авиационной безопасности. Были обследованы помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта.

"Во время проверки каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал и работает в штатном режиме", - сообщают правоохранители.