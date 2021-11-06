События

12:11 06.11.2021

Полиция проверила информацию о минировании аэропорта "Борисполь": взрывоопасные предметы не обнаружены

1 мин читать
Полиция проверила информацию о минировании аэропорта "Борисполь": взрывоопасные предметы не обнаружены

Правоохранители в субботу, 6 ноября, провели проверку аэропорта "Борисполь" после сообщения о возможном минировании, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"6 ноября в дежурную часть отделения полиции № 1 (аэропорт Борисполь) Бориспольского РУП начальник смены оперативного центра аэропорта "Борисполь" сообщил о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов города Киева", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы, инспекторы патрульной полиции г. Борисполь, кинологическая служба Киевской области и служба авиационной безопасности. Были обследованы помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта.

"Во время проверки каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал и работает в штатном режиме", - сообщают правоохранители.

 

Теги: #борисполь #минирование #полиция #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 06.11.2021
В Виннице гражданин России снял со здания флаг Украины, открыто уголовное производство

В Виннице гражданин России снял со здания флаг Украины, открыто уголовное производство

20:03 05.11.2021
За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 66% по сравнению с прошлым годом

За 10 месяцев пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 66% по сравнению с прошлым годом

15:27 04.11.2021
Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь"

Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь"

19:53 01.11.2021
Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

Из-за "минирования" трех объектов в Харькове пришлось эвакуировать более 5 тыс. человек

16:52 01.11.2021
Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

Полиция остановила автомобиль Кивы за нарушение ПДД, нардеп назвал это "провокацией со стороны власти"

12:17 01.11.2021
Полиция будет выборочно проверять соблюдение карантина вместе с другими органами

Полиция будет выборочно проверять соблюдение карантина вместе с другими органами

17:28 31.10.2021
В полицию поступило 32 заявления о нарушениях на выборах городского головы Харькова

В полицию поступило 32 заявления о нарушениях на выборах городского головы Харькова

17:24 31.10.2021
Информация о прекращении голосования на одном из участков в Харькове не соответствует действительности – полиция

Информация о прекращении голосования на одном из участков в Харькове не соответствует действительности – полиция

16:14 31.10.2021
На Харьковщине пассажирский поезд врезался в Mitsubishi Pajero, женщина-водитель госпитализирована – полиция

На Харьковщине пассажирский поезд врезался в Mitsubishi Pajero, женщина-водитель госпитализирована – полиция

13:32 31.10.2021
Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

Правоохранители получили полтора десятка сообщений о возможных нарушениях на довыборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

Умер народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

В Украине за сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 11 817 человек, 793 умерло

В результате обстрелов на Донбассе в течение минувших суток ранен украинский боец, состояние его здоровья удовлетворительное

ПОСЛЕДНЕЕ

Коронавирус выявили у двух гиен в зоопарке Денвера в США

В Прикарпатье спасатели нашли потерявшегося в горах ребенка – ГСЧС

Правительство Украины отменило решение о победителе конкурса на должность главы Государственной налоговой службы

Умер народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

51-летнего уроженца Херсона будут судить за попытку поджечь помещения Офиса омбудсмена и Верховного суда

Около ста человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне – СМИ

"Дия" переезжает в новый датацентр, заказ услуг и документов будет недоступен в ночь на 7 ноября - Минцифры

В Афганистане убили активистку и преподавательницу экономики - СМИ

На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА