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16:33 05.11.2021

Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине - СБУ

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Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине - СБУ

Международная неправительственная организация Conflict Armament Research ("Исследователи оружия конфликтов") 4 ноября опубликовала отчет под названием "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях", в котором содержатся доказательства поставок Россией оружия боевикам на Донбассе, сообщает Служба безопасности Украины.

"На 230 листах этого исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского происхождения", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества этой организации с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатого в 2018 году.

"Эта работа преследовала цель донесение международному сообществу объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на востоке Украины. Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных по вооружению и российскому производству", - отмечают в спецслужбе.

Там подчеркивают, что специалистами Conflict Armament Research изучены десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

"Активную поддержку в деятельности экспертов Conflict Armament Research оказали также Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Офис генерального прокурора, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба Украины. Совместными усилиями оказано содействие интернациональной организации в собирании и анализе выявленных и изъятых отдельных видов вооружений и военной техники (ОВТ) российского происхождения в районе ООС", - уточняют в СБУ.

Там добавляют, что спецслужба будет продолжать работу в этом направлении и совместно с Министерством иностранных дел Украины будет принимать меры по распространению доказательств незаконных поставок вооружения с территории РФ на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях.

Conflict Armament Research была создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении вооружения, используемого в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Теги: #сбу #исследование #агрессия_рф
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