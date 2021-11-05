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09:44 05.11.2021

Все регионы выполняют меморандум относительно стабильного прохождения отопительного сезона - Чернышев

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Все регионы выполняют меморандум относительно стабильного прохождения отопительного сезона - Чернышев

Меморандум относительно стабильного прохождения отопительного сезона, подписанный между центральными и местными властями, выполняют все регионы, заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Что касается меморандума. Самый главный тезис, что стоимость теплоснабжения для людей увеличиваться не будет. Все регионы выполняют меморандум относительно стабильного прохождения отопительного сезона", - сказал Чернышев на брифинге о прохождении отопительного сезона в регионах в пятницу в Киеве.

Министр подчеркнул, что на сегодня ситуация с отопительным сезоном стабильная.

Как сообщалось, 30 сентября центральная и местная власти подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Меморандум предусматривает, что для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрит: направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц); субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с 4 квартала 2021 года).

Теги: #отопительный_сезон #минразвития_громад #чернышев #меморандум
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