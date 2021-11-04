Трех волков под видом собак пытались вывезти в Непал через аэропорт "Борисполь"

Киевские таможенники разоблачили попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" трех молодых волков под видом собак породы лайка.

Как сообщает пресс-служба Киевской таможни, по документам, предоставленными в таможенный контроль, из Украины в Непал следовали три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс. грн.

"Однако при осмотре груза киевские таможенники обнаружили разногласия с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" подавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были похожи на милых и привычных лаек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса", - говорится в сообщении в Facebook.

Для окончательной идентификации животных привлечены соответствующие специалисты.

Решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил. Животные будут отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман экопарк".

Мероприятия после обнаружения правонарушения проводились совместно с пограничниками.