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15:16 04.11.2021

Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

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Добкин: не исключаю, что будем требовать отмены выборов городского головы Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин, занявший второе место на внеочередных выборах, утверждает, что сверка протоколов свидетельствует о "приписке" голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

"Как и обещал, публикую первые результаты сверки протоколов. И вот какая интересная картина "нарисовывается": 1585 чужих голосов (которые, согласно протоколам, составленным участковыми избирательными комиссиями, были отданы другим кандидатам - ИФ) в итоговый протокол временного и.о. мэра", - написал Добкин на своей странице в Facebook.

По его словам, больше всего "приписок" выявлено в Новобаварском районе (на 30 участках 1182 голоса). Их обнаружили также в Холодногорском (30 участков, 248 голосов), Основянском (5 участков, 136 голосов) и Слободском (3 участка, 19 голосов) районах города.

Добкин не исключил, что будет требовать отмены итогов выборов.

"Работаем дальше. Не исключено, что будем требовать не пересчета голосов, а отмены итогов выборов", - написал Добкин.

Ранее его юристы обратились в Харьковский окружной административный суд с требованием провести пересчет голосов на 132 участках.

Как сообщалось, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе, 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском и 30 участках (+248 голосов) Холодногорском районах Харькова.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #добкин #выборы #харьков
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