События

13:15 04.11.2021

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в детсаду, эвакуированы больше ста человек

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В Голосеевском районе Киева произошел пожар в детсаду, эвакуированы больше ста человек

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в одном из детских садов в Голосеевском районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"4 ноября в 10:37 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в заведении дошкольного образования по ул. Теремковской, 9 в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении в Facebook.

По прибытию на место спасатели установили, что на первом этаже произошло возгорание в электрощитовой. В 10:54 возгорание было успешно ликвидировано.

"До прибытия спасателей на безопасное расстояние было выведено 109 человек, включая детей и персонал", - сказано в сообщении.

На месте происшествия привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

 

 

Теги: #детсад #пожар
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