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13:44 03.11.2021

Рада отправила Резникова в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции

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Рада отправила Резникова в отставку с поста вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министр – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник проинформировал, что Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины (сейчас ее занимает Андрей Таран), тогда как на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от монобольшинства Ирины Верещук.

Теги: #отставка #резников
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