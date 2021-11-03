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13:32 03.11.2021

Правоохранители проводят следственные действия в ГНС

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Правоохранители проводят следственные действия в ГНС

Правоохранители проводят следственные процессуальные действия в Государственной налоговой службе (ГНС) относительно уголовного дела о нарушении налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области, сообщила служба на сайте в среду.

Как пояснила налоговая, ведомство в декабре 2020 года и в январе 2021-го провело собственную проверку главного управления Госналоговой в Полтавской области по вопросам отработки рисковых компаний, в том числе и по предприятия, которые фигурируют в данном уголовном деле.

По итогам проверки были выявлены нарушения представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем относительно должностных лиц были применены дисциплинарные меры, указало ведомство.

Информацию об итогах проверки служба предоставила Государственному бюро расследований, пояснила налоговая.

Теги: #гнс #следственные_действия
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