События

10:26 03.11.2021

Тундра горит на Колыме в 15-градусный мороз

2 мин читать
Тундра горит на Колыме в 15-градусный мороз

Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в мороз загорелась сухая растительность.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что сухая трава загорелась вблизи поселка Радужный Ольского района, где сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.

Из-за мороза ближайшие водоемы не могут быть задействованы для тушения, так как вода в них замерзла.

Тем временем пресс-служба Главного управления МЧС по Магаданской области сообщает, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный.

"Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация химических веществ не превышена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях контроля за обстановкой, окарауливания и осуществления дозора задействованы силы и средства департамента лесного хозяйства, пожарно-спасательного центра Магаданской области, в чью зону ответственности и входит ликвидация подобных ситуаций.

В свою очередь Авиалесохрана сообщает, что всего на территории РФ в настоящее время действует пять лесных пожаров, из которых три в Еврейской автономной области.

"По постоянно на 00:00 3 ноября, на территории РФ действовало 5 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, три пожара происходило на землях лесного фонда в Еврейской автономной области на площади, пройденной огнем, 26 га. Ещё один пожар - на землях лесного фонда происходил в Приморском крае, на площади 25 га. Пятый пожар происходил в Хабаровском крае, на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 12 га.

Теги: #магадан #леса #тундра #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 03.11.2021
На автозаправке WOG под Харьковом продолжается горение остатков газового конденсата

На автозаправке WOG под Харьковом продолжается горение остатков газового конденсата

01:53 01.11.2021
Более 100 спасателей и лесников ликвидировали пожар растительности на 15 га на Закарпатье

Более 100 спасателей и лесников ликвидировали пожар растительности на 15 га на Закарпатье

09:13 31.10.2021
На АЗС WOG под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается горение остатков газового конденсата

На АЗС WOG под Харьковом спустя трое суток после взрывов продолжается горение остатков газового конденсата

08:33 29.10.2021
На АЗС WOG в Харьковской области, где накануне произошел взрыв, наблюдается незначительное горение остатков газового конденсата

На АЗС WOG в Харьковской области, где накануне произошел взрыв, наблюдается незначительное горение остатков газового конденсата

06:16 28.10.2021
В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, жертв нет

В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, жертв нет

09:16 27.10.2021
В Тернопольской области горело здание, где производится полимерная упаковка

В Тернопольской области горело здание, где производится полимерная упаковка

17:34 25.10.2021
В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

23:03 24.10.2021
В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

В Одессе из-за пожара в коммунальной квартире эвакуировано 12 человек, в том числе 2 детей

07:59 22.10.2021
В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

В Ровенской области спасатели ликвидируют пожар на болотах с помощью квадракоптеров

07:43 22.10.2021
Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

Вследствие пожара в жилом доме в Харьковской области погибло 3 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

В Украине за сутки зафиксировано 23 393 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 11 937 человек, 720 умерло

Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

По состоянию на начало ноября вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях находилось около 90 тыс. российских военных - Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

Талибы начали издавать свою газету Shariat, возобновила работу радиостанция при МВД

Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Клиника "Добробут" проводит внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о выдаче поддельных COVID-сертификатов

В Украине второй день подряд фиксируются одни из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Группа компаний DIM присоединилась к развитию нового строительного проекта на Подоле

Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

Верховный Суд приостановил производство по иску экс-главы КС Тупицкого

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 247,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА