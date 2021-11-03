Тундра горит на Колыме в 15-градусный мороз

Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области, где при отсутствии снега в мороз загорелась сухая растительность.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что сухая трава загорелась вблизи поселка Радужный Ольского района, где сейчас температура опустилась до минус 15 градусов.

Из-за мороза ближайшие водоемы не могут быть задействованы для тушения, так как вода в них замерзла.

Тем временем пресс-служба Главного управления МЧС по Магаданской области сообщает, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный.

"Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация химических веществ не превышена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях контроля за обстановкой, окарауливания и осуществления дозора задействованы силы и средства департамента лесного хозяйства, пожарно-спасательного центра Магаданской области, в чью зону ответственности и входит ликвидация подобных ситуаций.

В свою очередь Авиалесохрана сообщает, что всего на территории РФ в настоящее время действует пять лесных пожаров, из которых три в Еврейской автономной области.

"По постоянно на 00:00 3 ноября, на территории РФ действовало 5 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 63 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, три пожара происходило на землях лесного фонда в Еврейской автономной области на площади, пройденной огнем, 26 га. Ещё один пожар - на землях лесного фонда происходил в Приморском крае, на площади 25 га. Пятый пожар происходил в Хабаровском крае, на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 12 га.