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09:57 02.11.2021

Прокуратура просит суд о личном обязательстве Медведчука в качестве продления меры пресечения по первому эпизоду подозрения

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Прокуратура просит суд о личном обязательстве Медведчука в качестве продления меры пресечения по первому эпизоду подозрения

Офис генерального прокурора просит Печерский районный суд Киева продлить меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

"Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Телеграм-канале.

В Офисе генпрокурора отмечают, что предельный срок пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве - 6 месяцев - закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г.Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - отмечается в сообщении.

Мера пресечения в виде личного обязательства предполагает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

Кроме этого, 8 октября Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение обжаловано в апелляционной инстанции.

Таким образом, в отношении Медведчука в настоящее время действует мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по второго эпизоду подозрений.

Теги: #медведчук #прокуратура
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