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22:57 01.11.2021

Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

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Добкин намерен обжаловать результаты выборов городского головы Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин намерен обжаловать результаты внеочередных выборов, установленные территориальной городской избирательной комиссией.

"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - написал Добкин на своей странице в Facebook.

Он отметил "грубые фальсификации во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов" и призвал других кандидатов, баллотировавшихся на этих выборах, не оставаться в стороне.

"Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием", - написал Добкин.

Как сообщалось, вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Ранее в понедельник наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова  на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева.

Как сообщалось ранее, согласно результатам экзитпола, проведенного  по заказу Комитета избирателей Украины социологическим центром Human Research и компанией New Image Marketing (оба входят  в Харьковскую социологическую сеть), в первом туре выдвиженца "Блока Кернеса Успешный Харьков" Игоря Терехова поддержали 53,8% проголосовавших. Его ближайшего конкурента, самовыдвиженца Михаила Добкина - 24,5%. Сам Добкин скептически оценил результаты экзитпола и заявил, что в действительности набрал 35%, а Терехов - 41%.

Согласно данным параллельного подсчета голосов, проведенного Гражданской сетью ОПОРА, Терехова поддержали 50,06% (погрешность чуть больше 1%), Добкина - 28,21% (погрешность 0,8%).

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Теги: #украина #суд #харьков #выборы
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