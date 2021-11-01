ОИК округа № 184 Херсонской области приняла протоколы 67 УИК, ОИК № 197 Черкасской области приняла 9 УИК

Состоянием на утро понедельника Окружная избирательная комиссия (ОИК) округа № 184 приняла 67 УИК и вернула 3 на уточнение; ОИК № 197 приняла всего 9 УИК, 4 было возвращено на повторный подсчет и на уточнение данных протоколов, сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По состоянию на 4:39 утра ОИК округ № 184 приняла 67 УИК и вернула 3 на уточнение. В то же время, ОИК № 197 приняла 9 УИК, в 2 – будет повторный подсчет, 2 – на уточнение данных протоколов", – написала она на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, в апреле ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) на 31 октября.

Внеочередные выборы проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

В качестве кандидатов в довыборах по 184-му округу принимали участие экс-глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь (партия "Слуга народа"), фермер Игорь Есипенко ("Евросолидарность"), бывший военный Максим Негров ("Европейская партия Украины"), политтехнолог Екатерина Одарченко ("Национальная платформа"), юрист Игорь Токовенко ("Народовластие") и другие.

Еще один кандидат - Геннадий Лагута (политическая партия "Нам тут жить") - снял свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря. 27 октября он был назначен главой Херсонской ОГА.

В довыборах на 197-ом округе, среди прочих, будут принимать участие мэр Золотоноши (Черскасская обл.) Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа"), а также его полный тезка, самовыдвиженец Виталий Войцеховский, экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода"), бывший журналист Роман Сущенко ("Евросолидарность"), общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия), Антон Подчапко ("Власть народа"), предприниматель, певец Сергей Василюк ("Народовластие"), Наталия Степушенко ("Новые лица"), предпринимательница Елена Козачук ("Молодой Харьков"), Вячеслав Резников ("Команда Андрея Балоги"), советник черкасского мэра, самовыдвиженец Леонид Даценко и другие.

В целом, в избирательные бюллетени в округе Херсонской области будут включены 15 кандидатов, избиратели округа в Черкасской области будут определяться между 25 претендентами.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись в воскресенье, 31 октября.

По информации Центральной избирательной комиссии, явка избирателей к моменту завершения голосования составила 21,39 % в округе №184 (Херсонская область) и 25,57 % в №197 (Черкасская область).