Информация о прекращении голосования на одном из участков в Харькове не соответствует действительности – полиция

Информация о прекращении голосования на одном из участков в Киевском районе Харькова не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"В сети интернет появилась информация о том, что около 14:00 на участке в Киевском районе глава УИК остановила процедуру голосования. В ходе проверки сообщения полицейские выяснили, что информация не соответствует действительности. Участок свою работу не прекращал, процедура голосования не нарушалась", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1.

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

На пост городского головы претендуют 10 кандидатов.