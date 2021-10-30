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17:31 30.10.2021

Госэкоинспекция при проверке рудника "Сухая Балка" зафиксировала сброс в пруд-накопитель загрязненных шахтных вод

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Госэкоинспекция при проверке рудника "Сухая Балка" зафиксировала сброс в пруд-накопитель загрязненных шахтных вод

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в рамках проверки по использованию воды рудником "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящего в группу DCH Александра Ярославского, зафиксировала в шахтных водах предприятия хлориды, железо и нефтепродукты, сообщается в пресс-релизе ГЭИ со ссылкой на главу ведомства Андрея Мальованого.

По его словам, в результате проверки ЧАО "Сухая Балка" Госэкоинспекция выявила отсутствие внедрения эффективных технологий обращения с шахтными водами.

"Во время внеплановой проверки ЧАО "Сухая Балка", которая проводилась по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, установлено, что предприятие осуществляет откачку шахтных вод для предотвращения затопления шахт и передает их в балку Свистунова без надлежащей очистки. В таких стоках содержатся хлориды, азот аммонийный, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты, фенолы, фосфаты, БСК5. Загрязняющие вещества оказывают негативное влияние на общее состояние реки Ингулец, которая остается важным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения Криворожского региона", - отметил глава ведомства.

При этом он добавил, что у ГП "Кривбассшахтозакрыття", на балансе которого находится пруд-накопитель балки Свистунова, отсутствует разрешение на специальное водопользование. Поэтому прием шахтных вод осуществляется с нарушением.

"В настоящее время Госэкоинспекция готовит предписание предприятию по устранению нарушений. ЧАО "Сухая Балка" будет обязано внедрить эффективные технологии, чтобы снизить уровень их минерализации перед сбросом в водные объекты", - добавил Мальованый.

Теги: #сухая_балка #загрязнение
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