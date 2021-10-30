Харьковская полиция открыла 8 уголовных дел, связанных с избирательной кампанией

С начала кампании по внеочередным выборам городского головы Харькова в полицию поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

"По состоянию на 30 октября 2021 года в органы полиции поступило 60 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства... В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 8 уголовных производствах: 1 открыто по факту нарушения избирательного законодательства, 7 – связанных с избирательным процессом",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, полицейские составили один протокол о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в Харькове состоятся внеочередные выборы городского головы. На этот пост претендуют 10 кандидатов.