Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи по состоянию на 17.00 29 октября, пять раз обстреляв украинские позиции, трижды сбросив выстрелы ВОГ-17 с беспилотных летательных аппаратов и запустив еще один беспилотник с пересечением линии столкновения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рассказали в штабе.