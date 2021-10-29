События

19:49 29.10.2021

Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

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Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи по состоянию на 17.00 29 октября, пять раз обстреляв украинские позиции, трижды сбросив выстрелы ВОГ-17 с беспилотных летательных аппаратов и запустив еще один беспилотник с пересечением линии столкновения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рассказали в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #обстрелы
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