Украинские правоохранители разоблачили транснациональную группировку хакеров, совершавших кибератаки на компании из Европы и США

Украинские правоохранители совместно со своими коллегами из Европола, Евроюста, правоохранителей Франции, США, Нидерландов и Норвегии разоблачили транснациональную преступную группировку, которая совершила более 50 кибератак на компании из стран Европы и Северной Америки, нанеся более $120 млн ущерба.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу, в состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли распространение вредоносного ПО, остальные – поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем.

"С помощью программного обеспечения типа Ransomware, они совершили атаки более чем на 50 компаний в странах Европы и Америки. Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости. Для восстановления доступа к данным члены группировки требовали выкуп в криптовалюте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди потерпевших - компании из Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США.

"На территории Киева, Киевской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей по местам жительства членов преступной группировки и в их автомобилях правоохранителями проведено 28 обысков. Также одновременно прошел обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки. Изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что в настоящее время идет досудебное расследование по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и вымогательства (ч. 2 ст. 361 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).