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14:29 28.10.2021

Дорожники в Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев

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Дорожники в Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев

Дорожники в Николаевской области завершили основные ремонтные работы на трассе Н-11 Днепр-Николаев, которая в пределах области имеет протяженность 140 км, сообщила Служба автомобильных дорог Николаевской области на своей странице в Facebook в четверг.

"Автодорога Н-11 Днепр-Николаев становится безопаснее. Ремонт трассы в Днепропетровском направлении на финишной прямой. Заключительные 11 км дороги вблизи Николаева вскоре станут максимально безопасными и комфортными для передвижения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в дорожном ведомстве, на подъездах к Николаеву завершают осуществлять мероприятия по организации дорожного движения.

Дорогу отремонтировали в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Еще до недавнего времени эта трасса возглавляла топ-худших путей Украины, а теперь - это новая, современная и безопасная дорога, передвигаться по которой сплошное наслаждение для водителей", - добавили в николаевском автодоре.

Всего в 2021 году в рамках президентской программы "Большое строительство" в Украине планируется отремонтировать и построить в общей сложности 6,5 тыс. км дорог.

Теги: #большое_строительство #дорога #николаевская_область
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