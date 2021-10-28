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13:50 28.10.2021

Кабмин выделил 44,4 млн грн Закарпатской ОГА на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий подтоплений

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Кабмин выделил 44,4 млн грн Закарпатской ОГА на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий подтоплений

Кабинет министров выделил 44,4 млн грн Закарпатской областной государственной администрации на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий подтоплений, которые произошли в области в июле 2021 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

10–20 июля 2021 года на территории Закарпатской области прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению домохозяйств, переливам дорог, разрушению дорожного покрытия, мостовых переходов, берегоукреплений и сетей коммуникаций.

Общей ущерб составил более 176 млн грн. Правительство решило профинансировать со своей стороны 44,4 млн грн расходов.

Теги: #подтопления #закарпатье #средства
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