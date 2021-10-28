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11:59 28.10.2021

Суд Харькова взял под стражу подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

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Суд Харькова взял под стражу подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 16-летнему подростку Николаю Харьковскому, подозреваемому в ДТП, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

"Избрать подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении Харьковский следственный изолятор.. без определения залога", - говорится в определении, оглашенном судьей Михаилом Ляхом в четверг.

Мера пресечения избрана на 60 дней. Она может быть обжалована в апелляционном порядке.

Как сообщалось, вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и ул.Одесской 16-летней водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток на красный свет, врезался в Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti (двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По информации полиции, он находился на условном сроке за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без водительского удостоверения и превышение допустимой скорости).

Теги: #виновник #дтп #арест #харьков
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