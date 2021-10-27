ООН применило компьютерную графику в создании динозавра, который с трибуны организации призвал задуматься о климатических изменениях

Программа развития ООН (UNDP) в среду представила видеоролик, созданный для поддержки борьбы с климатическими изменениями в рамках кампании "Не выбирайте вымирание", где к делегациям стран и сотрудникам всемирной организации обращается динозавр.

Местом для своего выступления доисторический монстр выбрал трибуну Генеральной ассамблеи ООН, где еще недавно выступали мировые лидеры.

"Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения", - обратился динозавр к делегатам и сотрудникам всемирной организации.

В своей речи динозавр выразил мнение, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений.

Представитель вымершего вида также задал присутствующим риторический вопрос: "По крайней мере, у нас был астероид, а какие оправдания у вас?"

Данный ролик появился накануне глобальной климатической конференции в Глазго и стал первым в истории ООН фильмом с применением компьютерной графики.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго (Великобритания). Всего в работе COP-26 примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран. На конференции будут присутствовать лидеры многих государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.