Мощные землетрясения ждут на испанском острове Пальма, где уже месяц извергается вулкан

На острове Пальма, где уже около месяца происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха, ожидают мощные землетрясения, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Научный комитет уже больше недели предупреждает о том, что мы можем столкнуться с землетрясениями магнитудой около 6, учитывая глубину (12 км) недавних землетрясений и их магнитуду", - заявила директор Национального географического института на Канарских островах Мария Хосе Бланко.

В последние дни на острове было зафиксировано два землетрясения. По словам сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,6 потрясло спустя сутки после того, как было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9, которое стало сильнейшим с начала извержения вулкана. На данный момент все землетрясения, произошедшие на Пальме, были либо слишком слабыми, либо их очаги залегали слишком глубоко, чтобы причинить какой-либо ущерб. Однако последний толчок во вторник можно было почувствовать на расстоянии в 96 км.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается уже больше месяца, на данный момент лава покрыла более 900 гектаров земли и уничтожила более 2,1 тыс. зданий. Всего было эвакуировано около 7,5 тыс. человек.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.