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17:49 27.10.2021

На Осокорках откроют экологический парк площадью почти 300 гектар

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Возле озера Тяглое в Дарницком районе планируют открыть новый парк, который разместится площадью почти 300 гектар.

Об этом сообщили на брифинге по инициативе создания парка "Осокорки" сегодня в Киеве.

На территории планируют разместить зону для прогулок, активного отдыха, барбекю и контактный зоопарк. Идею полностью поддержали и представители общины, и местных и центральных властей.

Город планирует привлечь инвестиционные средства и построить действительно жемчужину – парк, куда будут ездить не только жители района, но и все киевляне и гости города. В общей сложности ожидают до 3 миллионов посетителей ежегодно.

Представители ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" обратились к властям с инициативой создания зоны отдыха для киевлян. Ведь единственная такая зона в Дарницком районе – это парк Партизанской славы, куда не все жители района могут дойти пешком. Поэтому власть Киева поддержала инициативу, ведь такой парк – острая необходимость для жителей Осокорков и Позняков.

"Дарницкий район имеет плотную застройку, плотный интенсивный трафик, малое количество зеленых зон – все это влияет на экологию района и микрорайона, – говорит заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. – Поэтому мы поддерживаем создание зеленых зон. Ведь спальные районы – не только места, куда люди приходят ночевать".

Дарницкий район насчитывает 343 тысяч жителей, а в ближайшем будущем их число должно увеличиться до 440 тысяч. Район фактически лишен зеленых зон и рекреационных территорий.

"К сожалению, территория вокруг озера Тяглое находится в неудовлетворительном состоянии. Страдает от мусора, грязи и не дает жителям района возможности безопасно гулять вокруг этой территории", - говорит председатель общественной организации "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" Сергей Машовец.

К реализции проекта привлекли даже руководителя ОО "Фельдман Экопарк" – чтобы поделился опытом создания в Харькове парка, куда специально приезжают туристы из других городов Украины.

"Фельман Эко-парк" прошел большой путь, в том числе юридический, поэтому мы готовы поделиться своим опытом и создать такой парк в Киеве", - сказал директор ОО "Фельдман Экопарк" Владимир Андрющенко.

Поддержку создания парка выразил глава парламентского Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко.

"Комитет постоянно поддерживает вопросы сохранения и развития природно-заповедного фонда Украины. Этот парк, который, я надеюсь, появится в Киеве, должен стать не только большим и современным, а также должен стать примером для сохранения существующих экосистем и их развития" , – отметил председатель комитета.

В правительстве также считают эту инициативу очень полезной и готовы присоединиться к ее поддержке.

"Министерство в своей программе отмечает необходимость увеличения природно-заповедного фонда Украины до 15%. Поэтому создание новых парков и заказников Министерство всегда поддерживает", - отметил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.

Теги: #парк #осокорки #тяглое
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