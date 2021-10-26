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19:40 26.10.2021

Первые две недели ноября школы Львова проведут на дистанционном обучении - горсовет

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Первые две недели ноября школы Львова проведут на дистанционном обучении - горсовет

Школы Львова будут работать в дистанционном режиме в первые две недели ноября текущего года, сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

"На комиссии мы заслушали руководителя управления образования, которая отметила, что количество больных детей превысило 200 человек. Поэтому было принято решение, что с понедельника, 1 ноября, обучение в школах будет проводится дистанционно", - сказал Москаленко журналистам во вторник.

По его словам, онлайн-обучение пока предусмотрено продолжительностью две недели и речь идет обо всех школьниках. В очном режиме с понедельника будут работать только детские сады.

Ранее во вторник городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что в среду ожидается решение правительственной комиссии о переведении Львова в "красную" зону эпидемической опасности.

В связи с ростом случаев заражений коронавирусной инфекцией, львовская городская и областные комиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение о двухнедельных каникулах, начиная с 18 октября.

Теги: #львов #карантин #школы
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