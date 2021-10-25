Генпрокурор о привлечении к ответственности бывшего руководства Минздрава: никто никого не покрывает

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам возможных должностных преступлений со стороны бывшего руководства Министерства здравоохранения, о подозрениях речь пока не идет.

"Фактовых дел… достаточно много… Прокуратура давно начала (расследования). Но мы не можем говорить эмоциями, мы можем говорить конкретными доказанными фактами, доказательствами… ", - сказала генпрокурор в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос о том, будет ли привлечен к уголовной ответственности экс-министр здравоохранения Максим Степанов в связи с саботажем поставки медикаментов и оборудования.

Она отметила, что подозрения будут предъявлены, когда следствие соберет достаточно доказательств для этого.

"Когда мы будем готовы привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения. В данному случае, никто никого не покрывает", - заверила она.

В целом, говоря о новой волне эпидемии коронавируса и распространением поддельных COVID – документов в связи с карантинными ограничениями, Венедиктова сказала: "Это (уголовная ответственность – ИФ) касается и тех, кто покупает, и тех, кто продает… От штрафа… до ограничения свободы".

Генпрокурор выразила возмущение фактами использования поддельных сертификатов о вакцинации. "Я уважаю, слышу и понимаю тех людей, кто говорит о своих правах и не хочет вакцинироваться. Не хочешь? Хорошо, сиди дома… Жди, когда пандемия пройдет, не подвергай опасности других. Но если человек выходит (на работу, в общественные места – ИФ)) посредством покупки поддельного сертификата, поддельного теста, то такой человек перестает быть нормальный человеком и становится мерзавцем. И надо понимать, что за этим человеком правоохранитель рано или поздно придет и приведет его в суд", - сказала генпрокурор.