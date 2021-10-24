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19:02 24.10.2021

Проректор Львовской политехники по экономическим вопросам Анатолий Мороз скончался

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Проректор Львовской политехники по экономическим вопросам Анатолий Мороз скончался

Проректор по экономическим вопросам, главный бухгалтер Национального университета "Львовская политехника" Анатолий Мороз скончался 24 октября, сообщила пресс-служба ректората университета.

"В течение тридцати лет Анатолий Степанович обеспечивал эффективную организацию экономической и финансово-хозяйственной деятельности Львовской политехники. Более двадцати лет был проректором по экономическим вопросам", - указано в сообщении.

Отмечается, что проректор был удостоен орденов "За заслуги" I-III степеней, почетного звания "Заслуженный работник образования Украины", награжден почетной грамотой Кабинета министров Украины, ведомственными наградами Министерства образования и науки Украины и Национальной академии педагогических наук Украины.

Как сообщает местное интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу университета, Анатолий Мороз имел проблемы с сердцем, недавно перенес операцию, после чего даже вернулся на работу. Ночью дома ему внезапно стало плохо, его госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

 

 

Теги: #львов #политехника #смерть
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