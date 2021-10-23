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16:43 23.10.2021

Facebook обвинил украинского хакера в хищении и продаже данных 178 млн пользователей соцсети

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Facebook обвинил украинского хакера в хищении и продаже данных 178 млн пользователей соцсети

Компания Facebook 21 октября подала в суд на украинского хакера, который скомпилировал и продал общедоступные данные 178 млн пользователей соцсети на спецфоруме.

Согласно судебным документам, обнародованным Business Insider, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый Александр Солонченко, также известный под ником Solomame, получил доступ к общедоступной информации (идентификатор пользователя Facebook и номер телефона) примерно 178 млн пользователей Facebook, использовав компьютерную программу для подачи автоматических запросов на компьютеры Facebook

В иске Facebook также отмечается, что, начиная с октября 2020 года Солонченко занимался торговлей данными на RaidForums - онлайн-торговой площадке, используемой для продажи и распространения собранных, украденных и утекших данных.

"С 2020 года Солонченко продавал украденные или извлеченные данные из крупнейшего коммерческого банка Украины, крупнейшей частной службы доставки в Украине и французской компании по анализу данных. В мае 2021 года Солонченко также продал данные, которые он получил из Facebook в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года, а именно идентификаторы пользователей Facebook и номера телефонов", - отмечается в исковой документации.

По мнению Facebook, хакер нарушил "Условия предоставления услуг" и "Условия платформы", которые запрещают пользователям компании делать что-либо незаконное с ее данным, получать данные с помощью автоматизированных средств и предоставлять их третьим лицам без одобрения Facebook.

В своей жалобе Facebook попросил федеральный суд о рассмотрении дела судом присяжных, запрет на использование Солонченко его продуктов или продаже полученных от него данных, а также о выплате возмещения ущерба.

"Facebook понес ущерб, связанный с усилиями и ресурсами, которые он использовал для расследования, исправления и реагирования на поведение Солонченко, как описано в этой жалобе, в сумме, которая будет определена в суде, и превышает $75", - отмечается в исковой документации.

Соцсеть также требует запретить Солонченко доступ к Facebook и продуктам Facebook, а также продавать или распространять данные любого рода, полученные или предположительно полученные из Facebook или его продуктов.

Теги: #facebook #хакер
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