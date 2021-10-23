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16:17 23.10.2021

На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

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На Донбассе ранены двое украинских военных – ОТГ "Восток"

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников осколочные ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении ОТГ "Восток" в Facebook.

Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Теги: #ранения #оос
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