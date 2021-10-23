Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в работе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 24 ноября 2021 года в Париже.

Согласно обнародованному на сайте главы государства документу, делегацию возглавит первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова. Её заместителем в составе делегации назначен посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Всего в состав делегации были включены девять человек, представляющих правительство и экспертную среду.

Распоряжением президента также закрепляется право главы делегации вносить изменения в состав и привлекать экспертов для обеспечения работы.