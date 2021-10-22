На Донбассе после 11:00 было 6 обстрелов со стороны российских наемников, ранен еще один военный

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 пятницы, один из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм, артиллерии калибра 100 мм, гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Как сообщалось, по состоянию на 11:00 пятницы российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сообщалось об одном раненом военнослужащем Объединенных сил: ему была предоставлена домедицинская помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.