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16:50 22.10.2021

Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

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Назначение нового главы КГГА состоится "быстро" после принятия Радой закона о столице, считает Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что назначение нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) произойдет без промедлений после принятия Верховной Радой закона о столице.

"Я думаю, что это (назначение нового руководителя КГГА - ИФ) будет быстро (после принятия нового закона о столице - ИФ)", - сказал Корниенко на брифинге по случаю открытия офиса Киевской городской парторганизации "Слуги народа" в пятницу.

На уточняющий вопрос, известно ли уже имя претендента, он ответил: "Думаю, что фамилию скажет президент в своём указе".

Вместе с тем он предположил, что большинство положений законопроекта о столице в случае его принятия вступят в силу сразу же после его опубликования.

"Там разные нормы в разное время вступают в силу: на некоторые нужно время для подготовки. Но думаю, что нормы о создании исполкома и фактически Киевской городской администрации - это будет сразу вступать в силу", - пояснил политик.

Как сообщалось, на заседании 20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект "О городе Киеве – столице Украины" (№2143-3).

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" в парламенте 24 сентября 2019 года, а 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Теги: #законопроект #прогноз #столица
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