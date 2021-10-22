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11:35 22.10.2021

Погибшая в США кинооператор Галина Хатчинс имела гражданство Украины, подтвердили в МИД

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Погибшая в США кинооператор Галина Хатчинс имела гражданство Украины, подтвердили в МИД

Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, имела гражданство Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Ранее СМИ сообщили, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин.

Теги: #гражданство #галина_хатчинс #оператор
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